Marché de Noël Parvis de la Mairie, 10 décembre 2022, Mondonville. Marché de Noël Samedi 10 décembre, 17h00 Parvis de la Mairie Mondonville – Mairie de Mondonville Parvis de la Mairie 15 avenue de la République, Mondonville Mondonville 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mairie@mondonville.fr »}, {« link »: « https://www.mondonville.fr/wp-content/uploads/2022/10/Reglement-marche-Noel-2022.pdf »}] Rendez-vous le samedi 10 décembre sur le parvis de la Mairie pour une ambiance féérique de fête lors de la 2ème édition du Marché de Noël de Mondonville. Artisans et commerçants vous attendent pour vous faire partager leur savoir-faire et vous proposer plein d’idées de cadeaux de Noël. Vous souhaitez participer à cet événement en tant qu’exposant ? Envoyez votre candidature avant le 11 novembre 2022 à mairie@mondonville.fr Règlement Marché de Noël 2022 Plus d’informations à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T17:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00

