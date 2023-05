Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Parvis de la mairie de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Parvis de la mairie de Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres. Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Samedi 16 septembre, 10h00 Parvis de la mairie de Sèvres En partenariat avec ecosystem, Grand Paris Seine Ouest propose aux habitants des points de collecte solidaire pour y déposer des appareils électriques hors d’usage ou en état de marche.

Plutôt que de les déposer dans une déchèterie, une seconde vie est offerte à ces appareils. Des stands sont installés dans les villes afin de faciliter la collecte des appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur. Les appareils sont triés, nettoyés, réparés et revendus à prix solidaires par l’association Emmaüs, ou à défaut, recyclés dans le strict respect des normes environnementales par ecosystem. >>> En savoir plus Quels appareils sont collectés ? Les appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur : Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson…

TV cathodiques, écrans plats… Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, câbles… Les équipes sur place aident les habitants à transporter les objets lourds et de grande taille. Parvis de la mairie de Sèvres Mairie de Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.ecosystem.eco/ »}, {« link »: « https://www.seineouest.fr/dechets-electriques-et-electroniques-melissa-bire-chef-de-projet-collecte-solidaire-ecosystem »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

