Marchés des associations parvis de la Mairie de quartier 17 avenue Verhaeren Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France Le marché de Noël revient au Faubourg ! Les associations du quartier vont vous présenter leurs créations. Le Père Noël sera présent pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Des animations pour les enfants seront disponibles sur place. Petite restauration sur place

2022-12-16T15:00:00+01:00

2022-12-16T18:00:00+01:00

