Dax Tellement Noël : Spectacle féerique & pyrotechnique “Elysium” Parvis de la Mairie Dax, 16 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Après l’ouverture proclamée par Monsieur le Maire, petits et grands pourront profiter gratuitement d’un spectacle d’artistes de rue avec jongleurs et cracheurs de feu, dans une ambiance féérique..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Parvis de la Mairie

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet on the town hall forecourt. After the opening proclaimed by the Mayor, young and old can enjoy a free show featuring street performers, jugglers and fire-eaters, in a magical atmosphere.

Cita frente al ayuntamiento. Tras la inauguración proclamada por el alcalde, grandes y pequeños podrán disfrutar de un espectáculo gratuito con artistas callejeros, malabaristas y tragafuegos, en un ambiente mágico.

Wir treffen uns auf dem Vorplatz des Rathauses. Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister können Groß und Klein kostenlos eine Show von Straßenkünstlern mit Jongleuren und Feuerschluckern in einer märchenhaften Atmosphäre genießen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Grand Dax