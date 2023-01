Convergence cyclistes Parvis de la Mairie Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Convergence cyclistes Samedi 11 février, 08h00 Parvis de la Mairie

Parcours en vélo pour rejoindre le festival La Roue Tourne de Roques sur Garonne Parvis de la Mairie 29, Avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Départ de la mairie de Castanet-Tolosan pour rejoindre le Teleo de Paul Sabatier.

Ce n’est pas une course, c’est une balade tranquille

2023-02-11T08:00:00+01:00

2023-02-11T08:15:00+01:00

