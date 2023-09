Hommage au peuple marocain Parvis de la mairie Bègles, 12 septembre 2023, Bègles.

Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech et l’équipe municipale rendront hommage aux victimes et blessés du séisme qui a frappé Marrakech et sa région, à l’occasion d’une cérémonie de levée du drapeau marocain qui sera suivie d’une minute de silence.

Rendez-vous mardi 12 septembre à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour cette cérémonie de recueillement.

Parvis de la mairie BEGLES Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T19:30:00+02:00

