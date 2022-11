COP27 : cérémonie de mise en berne du drapeau national Parvis de la mairie Bègles Catégories d’évènement: Bègles

COP27 : cérémonie de mise en berne du drapeau national
Jeudi 17 novembre, 18h00
Parvis de la mairie, Bègles

Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech procèdera à la mise en berne du drapeau national pour dénoncer l’inaction climatique de l’Etat et des nations Parvis de la mairie BEGLES Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine En hommage au Climat victime de l’inaction climatique de l’Etat et des nations, et à l’occasion de la Conférence des parties à Charm el-Cheikh sur les changements climatiques, dit COP27, le maire de Bègles Clément Rossignol Puech procèdera à la mise en berne du drapeau national. Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Bègles, jeudi 17 novembre à 18 heures.

2022-11-17T18:00:00+01:00

2022-11-17T18:30:00+01:00

