Noël dans la Bastide Parvis de la Mairie & arcades Sainte-Foy-la-Grande, 1 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Marché artisanal de Noël.

Maquillage, déguisements, photos.

Ballons sculptés.

Petits chevaux à roulettes.

Marionnettes.

Visite du Père-Noël & goûter.

Défilé aux lanternes.

Gospel.

L’Aérofab manège à pédales.

Calèche.

Divers jeux.

Du 1er au 24 Décembre : Boîte aux lettres du Père Noël – Passe-tête photo’.

2023-12-20 fin : 2023-12-22 18:00:00. .

Parvis de la Mairie & arcades Place Gambetta

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market.

Face painting, masquerade costume, photos.

Carved balloons.

Small horses on wheels.

Puppets.

Santa’s visit & tea party.

Lantern parade.

Gospel music.

Aérofab pedal carousel.

Horse-drawn carriage.

Various games.

From December 1 to 24: Santa’s letterbox – Passe-tête photo’

Mercado de artesanía navideña.

Pintura de caras, disfraces, fotos.

Globos tallados.

Caballitos con ruedas.

Marionetas.

Visita de Papá Noel y merienda.

Desfile de farolillos.

Música gospel.

Carrusel de pedales Aérofab.

Coche de caballos.

Juegos diversos.

Del 1 al 24 de diciembre: Buzón de Papá Noel – Auricular fotográfico »

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt.

Schminken, Verkleidungen, Fotos.

Geschnitzte Luftballons.

Kleine Pferde auf Rädern.

Marionetten.

Besuch des Weihnachtsmanns & Imbiss.

Umzug mit Laternen.

Gospelmusik.

Aérofab Karussell mit Pedalantrieb.

Pferdekutsche.

Verschiedene Spiele.

Vom 1. bis 24. Dezember: Briefkasten des Weihnachtsmanns – Fotokopfschmuck’

Mise à jour le 2023-11-28 par OT du Pays Foyen