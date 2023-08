Visite guidée théâtralisée de Riom-ès-Montagnes Parvis de la Mairie 15400 Riom-ès-Montagnes Riom-ès-Montagnes Catégories d’Évènement: Cantal

Riom-ès-Montagnes Visite guidée théâtralisée de Riom-ès-Montagnes Parvis de la Mairie 15400 Riom-ès-Montagnes Riom-ès-Montagnes, 16 septembre 2023, Riom-ès-Montagnes. Visite guidée théâtralisée de Riom-ès-Montagnes Samedi 16 septembre, 14h00 Parvis de la Mairie 15400 Riom-ès-Montagnes Gratuit Pour les Journées Européennes du Patrimoine, suivez la baronne Piane de Doitiers pendant sa promenade mondaine quotidienne. Ce personnage haut en couleurs toute chapeautée à la robe à tournure vous embarque à la découverte de l’histoire de Riom-ès-Montagnes.

L’église Saint-Georges et les maisons du bourg n’auront plus de secret pour vous !

Visite guidée théâtralisée réalisée par Raphaële MATTHEY, guide conférencière

Samedi 16 septembre 2023 à 14h

RDV parvis de la mairie

Gratuit – tout public

Catégories d'Évènement: Cantal, Riom-ès-Montagnes

