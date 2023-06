Fête de la musique à Saint Pierre sur Auge parvis de la halle, saint pierre sur auge, Saint-Pierre-en-Auge (14) Fête de la musique à Saint Pierre sur Auge parvis de la halle, saint pierre sur auge, Saint-Pierre-en-Auge (14), 21 juin 2023, . Fête de la musique à Saint Pierre sur Auge Mercredi 21 juin, 20h30 parvis de la halle, saint pierre sur auge, Saint-Pierre-en-Auge (14) Gratuit 18h30 – Dún Briste (musique irlandaise) https://www.facebook.com/DunBriste/ 20h00 – Fanfare Municipale Petruviennehttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063469331285 21h30 – The Cashtoners (rock)https://www.facebook.com/thecashtoners source : événement Fête de la musique à Saint Pierre sur Auge publié sur AgendaTrad parvis de la halle, saint pierre sur auge, Saint-Pierre-en-Auge (14) parvis de la halle, saint pierre sur auge, 14170 Saint-Pierre-en-Auge, France [{« link »: « https://www.facebook.com/DunBriste/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469331285&__cft__%5B0%5D=AZUj8cSgatO1f4dZT1fIYx44Zl6lko3iuGTEZUxXFnk9w7Soit_jDpkXXdQYXPoM-5rAvF6l479Ej7GKwfY371Iwc7FqVkrhOq4VOagkEzzo1MJYfuRX4OCCtBDLJf7tT48&__tn__=q »}, {« link »: « https://www.facebook.com/thecashtoners »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43314 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

