FADAS DU MONDE: MOUN FOU – Cie Rara Woulib Parvis de la Halle de Martigues Martigues, 3 août 2023, Martigues.

FADAS DU MONDE: MOUN FOU – Cie Rara Woulib Jeudi 3 août, 19h00 Parvis de la Halle de Martigues Gratuit

Moun Fou donne corps à un « parlement élargi », dans un mouvement festif et poétique au coeur de la ville, où les savoir-faire et les savoir-être de chacun.e créent œuvre commune.

À partir de récits intimes des comédien.ne.s, de chants rituels et de danses libératrices, il tente le glissement de l’intime vers l’universel.

Parvis de la Halle de Martigues Rond-Point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T19:00:00+02:00 – 2023-08-03T21:00:00+02:00

