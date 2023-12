Concertation Euralille à la Deûle – permanence Parvis de la Gare Lille-Flandres Lille Catégories d’Évènement: Lille

Concertation Euralille à la Deûle – permanence Jeudi 7 décembre, 17h00 Parvis de la Gare Lille-Flandres Dernière permanence avant les ateliers !

Rdv le jeudi 7 décembre de 17h à 19h place des Buisses ☕ Venez échanger avec nous autour d’un café et donnez votre avis ! Des exemplaires du journal de la concertation seront disponibles ainsi qu’un flyer avec toutes les dates des ateliers. Parvis de la Gare Lille-Flandres Place des Buisses, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

