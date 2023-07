Cet évènement est passé Les œuvres de la ligne B du métro Parvis de la gare – Devant la sculpture « Morvac’h » Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Les œuvres de la ligne B du métro Parvis de la gare – Devant la sculpture « Morvac’h » Rennes, 13 juillet 2023, Rennes. Les œuvres de la ligne B du métro 13 juillet – 31 août Parvis de la gare – Devant la sculpture « Morvac’h » Gratuit 10h30

Mise en service depuis le 20 septembre dernier, la seconde ligne du métro de Rennes permet de traverser la ville du Nord au Sud et coupe la ligne A en 2 endroits. Sur le trajet vous découvrivrez les nombreuses oeuvres d’art commandées à l’occasion de ce chantier, ainsi que de nombreux bâtiments, plus ou moins récents. Informations pratiques :

– Rdv: sur le parvis de la gare, devant la sculpture « Morvac’h

– Durée : 1h30min

– Accessibilité PMR

Parvis de la gare – Devant la sculpture « Morvac'h » Gare de Rennes, Place de la Gare, Rennes, France

2023-07-13T10:30:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

