Visite du quartier des gares Dimanche 15 octobre, 14h30 Parvis de la gare de Lens Visite gratuite sur réservation La gare de Lens, la rénovation de l’Apollo, l’avancement du chantier d’Ekinoks, suivez-le guide à la découverte d’un quartier en pleine évolution.

Rdv sur le parvis de la gare de Lens, Place du Général De Gaulle, Lens

Réservation auprès de l'office de tourisme de Lens-Liévin : 03 21 67 66 66

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

