Puteaux Porte ouverte exceptionnelle des nouvelles gares du projet Eole Parvis de la Défense Puteaux, 16 septembre 2023, Puteaux. Porte ouverte exceptionnelle des nouvelles gares du projet Eole Samedi 16 septembre, 10h00 Parvis de la Défense Entrée libre Le projet Eole, prolongement du RER E vers l’ouest, s’ouvre jusqu’à Nanterre en avril 2024.

Dans le cadre du projet, 3 nouvelles gares sont construites. Le Projet ouvre ses portes en avant première pour vous faire découvrir 2 de ces nouvelles gares : La Défense et Porte Maillot.

Plongez à 40 mètres sous terre pour découvrir un projet d'infrastructure hors norme. Parvis de la Défense Parvis de la Défense 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.rer-eole.fr La future gare de la Défense, dans le cadre du prolongement du RER E vers l'ouest, est une gare emblématique du projet, construite à 40 mètres sous le CNIT. Tous les transports menant au CNIT : Ligne 1, RER A, Tramway 2, ligne L

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

