LECTURE DE FAÇADE A ROMANS : QUE NOUS DIT L’ARCHITECTURE ? Parvis de la collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère, 15 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

LECTURE DE FAÇADE A ROMANS : QUE NOUS DIT L’ARCHITECTURE ? Dimanche 15 octobre, 14h30 Parvis de la collégiale Saint-Barnard

Une visite originale pour apprendre à observer la diversité des façades de nos rues, et regarder la ville d’un regard neuf !

Traquer les lignes, les ouvertures, les sculptures, les matériaux : tous ces éléments sont des indices qui nous donnent une idée de l’époque, du propriétaire, de l’usage des lieux.

Parvis de la collégiale Saint-Barnard Parvis Jean XXIII, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « link », « value »: « http://artethistoire.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansaggo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ »}] S‘élevant sur la rive droite de l’Isère, la Collégiale a connu de nombreuses transformations depuis sa construction en 837. L’édifice, classée Monument historique, bénéficie d’une restauration complète sur plusieurs années, afin de mieux le connaître et de mettre en valeur le bâtiment et ses particularités (peintures murales du XVIe siècle, chapelle du Saint Sacrement, vitraux…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

® Belle façade à Romans_J.G -Ville de Romans-sur-Isère