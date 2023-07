Visite découverte de Maison Magique Parvis de la cité du Design Saint-Étienne, 15 septembre 2023, Saint-Étienne.

Visite découverte de Maison Magique Vendredi 15 septembre, 14h00 Parvis de la cité du Design Entrée libre et gratuite

«C’est l’histoire d’une maison tout en bois, toute à l’envers, toute à l’endroit »

Ludique et accueillante, la Maison magique n’est pas une maison tout à fait comme les autres. À mi-chemin entre la cabane bucolique et le petit appartement rationnel, cet espace invite les 0-6 ans à découvrir autrement. L’impossible devient possible : rentrer dans un frigidaire, escalader la cheminée, traverser un placard, disparaître dans la cuisine, se baigner dans une baignoire de balles … Un espace dédié aux 0-6 mois et leurs parents est proposé sous la table à manger !

Dispositif imaginé par le designer suisse Adrien Rovero, dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Pompidou. Maison magique est coproduite par mille formes-Clermont- Ferrand / Centre Pompidou.

Parvis de la cité du Design 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

