Itinéraire danse festival 5 Samedi 30 septembre, 13h30 Parvis de la chapelle des pénitents bleus Entrée libre

Pour les 50 ans du Hip Hop et sa rentrée aux J.O 2024 avec la discipline du Breakdance, Arts Oseurs / Arts Osés vous présente Itinéraire danse festival 5 pour fêter un bel anniversaire à cette culture…Avec comme seul mot d’ordre :

PEACE, LOVE, UNITY AND HAVING FUN !!!

Au Programme :

Parvis de la chapelle des pénitents bleus :

13H30 : Concert Jacques Marron

Jacques Marron est la traduction de James Brown en français. Le groupe reprend la musique du célèbre musicien pour des interprétations libres et groovy. Otis Redding figure également au répertoire pour faire vibrer la soul et le funk des années 60’s et 70’s.

Venez vivre le Soul Power du Soul Brother Number one !!!

– Tout public- 1h30

Esplanade Du 8 Mai 1945

15h : Atelier de danse traditionnelle de Guinée Conakry :

Atelier mené par Makoura KOUROUMA, danseuse issue de la 1ere la compagnie d’art de rue de Guinée Conakry à renommée mondiale, CIRCUS BAOBAB.

– Tout public- 1h

16h : Atelier de danse Hip-Hop :

Atelier mené par Miguel NOSIBOR, danseur et chorégraphe de la CIE EN PHASE, pionnier de la danse Hip Hop en France, celui-ci n’a de cesse de transmettre les valeurs humanistes, d’unité et de solidarité de la culture Hip Hop aux nouvelles générations

– Tout public- 1h

17h : Le grand Bal Hip Hop – Cie En Phase / DJ Lina / Lowmax Backing band

LE GRAND BAL HIP HOP, chorégraphié par Miguel Nosibor, accompagné par DJ LINA, célèbre DJ Marseillaise dont les sets sont festifs et urbains et LOWMAX BACKING BAND, Quatuor d’instrumentistes talentueux, dynamiques et généreux, est un spectacle pluridisciplinaire réunissant la danse et la musique. C’est une véritable invitation à danser, tous ensemble, petits et grands, de tous âges et de tous horizons avec pour leit motiv « Peace Unity, Love and Having Fun !!! »

– Tout public- 1h15

18h30 : Set Musical Dj Lina & Lowmax Backing Band

Pour faire perdurer l’esprit de fête et de convivialité, LOWMAX BACKING BAND et DJ LINA, nous proposeront un set musical.

– Tout public 45 mns

Sur place une petite restauration par NG traiteur

et une buvette vous seront proposées.

ENTREE LIBRE.

_____________________________________________________________

Parvis de la chapelle des pénitents bleus Bd Anatole France, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T19:30:00+02:00

