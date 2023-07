La cathédrale dans tous ses états Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans La cathédrale dans tous ses états Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans, 21 juillet 2023, Orléans. La cathédrale dans tous ses états 21 juillet – 25 août, les vendredis Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Tarif : 9€. Durée d’environ 1h30. Bénie de Dieu, romane, gothique, classique, néo-gothique, détruite et reconstruite autant de fois… L’état de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans a beaucoup évolué depuis le IVème siècle. Venez découvrir près de 2000 ans d’histoire nichés dans cette cathédrale, classée monument historique depuis 1862 ! Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale.

Durée de la visite : 1h30.

Visite limitée à 20 personnes.

Tarif : 9€. Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction. Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/la-cathedrale-dans-tous-ses-etats.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

2023-08-25T15:00:00+02:00 – 2023-08-25T16:30:00+02:00 visite guidée balade © Orléans Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Adresse Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans

Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/