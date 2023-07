Orléans de haut en bas Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans de haut en bas

Durée d'environ 2h. Prenez de la hauteur !

Tout en haut des 252 marches de la cathédrale, découvrez sous un angle nouveau toits, façades, places et jardins d’Orléans ainsi que le cheminement de la Loire. Descendez ensuite dans un des vestiges romans de la ville, celui de la crypte Saint-Avit. Informations pratiques : Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis.

En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis.

Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées pour cause de travaux.

Accès interdit aux femmes enceintes et à toute personne munie de sac de grande contenance (sac à dos, sac de voyage, gros bagage à main…).

Parvis de la cathédrale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

