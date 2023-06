SPECTACLE – LA LANTERNE DU BON DIEU Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Metz, 1 juillet 2023, Metz.

La Lanterne du Bon Dieu, Mystère Médiéval revient en 2023 !

Ce spectacle musical et visuel retrace, avec un regard d’enfant, l’Histoire de la Cathédrale Saint-Étienne.

Vous y croiserez des processions de pénitents qui trembleront à l’arrivée de l’An Mil.

Attila ne vous épargnera pas, comme il fût sans pitié pour les Messins ; et vous assisterez à la chute du terrible Graoully…

Puis, nous rendrons hommage ensemble aux grands bâtisseurs de cathédrales et à Pierre Perrat, l’architecte de notre « Lanterne du Bon Dieu » qui d’après les murmures fit un pacte avec… le diable !

Plus encore, nous jouerons des jeux médiévaux, nous frapperons nos épées et cracherons le feu !

Les musiques chantées tout au long du spectacle par la Maîtrise de la Cathédrale et par la compagnie des Lunaisiens embelliront ce moment euphorique et poétique !

Le 02 juillet : animations médiévales – artisans, jongleurs,ambiance médiévale garantie !. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-01 . 0 EUR.

Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Place d’Armes – J. F. Blondel

Metz 57000 Moselle Grand Est



La Lanterne du Bon Dieu, Mystère Médiéval returns in 2023!

This musical and visual show retraces the history of Saint-Etienne Cathedral through the eyes of a child.

You’ll come across processions of penitents trembling at the arrival of the Year 1000.

Attila will not spare you, as he was merciless to the people of Messina, and you will witness the fall of the terrible Graoully?

Then, together, we’ll pay homage to the great cathedral builders and to Pierre Perrat, the architect of our « Lanterne du Bon Dieu », who is said to have made a pact with? the devil!

What’s more, we’ll be playing medieval games, clashing swords and spitting fire!

Music sung throughout the show by the Maîtrise de la Cathédrale and the Compagnie des Lunaisiens will embellish this euphoric and poetic moment!

July 02: medieval entertainment – craftsmen, jugglers, guaranteed medieval atmosphere!

¡La Lanterne du Bon Dieu, Mystère Médiéval vuelve en 2023!

Este espectáculo musical y visual recorre la historia de la catedral de Saint-Etienne a través de los ojos de un niño.

Se encontrará con procesiones de penitentes que temblarán ante la llegada del Año 1000.

Atila no le perdonará, al igual que no tuvo piedad del pueblo de Metz, y será testigo de la caída del terrible Graoully?

Luego, juntos, rendiremos homenaje a los grandes constructores de catedrales y a Pierre Perrat, el arquitecto de nuestra « Lanterne du Bon Dieu », de quien se dice que hizo un pacto con… ¡el diablo!

Además, jugaremos a juegos medievales, chocaremos nuestras espadas y escupiremos fuego

La música cantada a lo largo del espectáculo por la Maîtrise de la Cathédrale y la compañía Lunaisiens realzará este momento eufórico y poético

02 de julio: animaciones medievales – artesanos, malabaristas, ¡ambiente medieval garantizado!

La Lanterne du Bon Dieu, Mystère Médiéval kehrt 2023 zurück!

Dieses musikalische und visuelle Spektakel erzählt mit dem Blick eines Kindes die Geschichte der Kathedrale Saint-Étienne.

Sie werden auf Prozessionen von Büßern treffen, die vor der Ankunft des Jahres 1000 zittern.

Attila wird Sie nicht verschonen, so wie er auch kein Mitleid mit den Metzern hatte, und Sie werden den Fall des schrecklichen Graoully beobachten können

Dann werden wir gemeinsam den großen Erbauern der Kathedralen und Pierre Perrat, dem Architekten unserer « Laterne des Guten Gottes », huldigen, der dem Gemurmel nach einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben soll!

Außerdem werden wir mittelalterliche Spiele spielen, unsere Schwerter schwingen und Feuer spucken!

Die Musik, die während des gesamten Spektakels von der Maîtrise de la Cathédrale und der Compagnie des Lunaisiens gesungen wird, wird diesen euphorischen und poetischen Moment verschönern!

Am 02. Juli: Mittelalterliche Animationen – Handwerker, Gaukler, mittelalterliche Atmosphäre garantiert!

