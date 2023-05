Musique et jonglage Parvis de la cathédrale, 3 juin 2023, .

Musique et jonglage 3 et 4 juin Parvis de la cathédrale gratuit

« Le Dragon de Feu » avance, crache et vire aux ordres de son conducteur. La Tribu qui l’accompagne sont des musiciens, jongleurs et bonimenteurs. Ils racontent l’histoire de leur voyage… Rythmes endiablés, chansons et légendes accompagnent le dragon fumant. Un spectacle dans l’esprit médiéval fantastique entre histoire, croyances et rêves…

Parvis de la cathédrale Place du cardinal Luçon 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:45:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:45:00+02:00

spectacle musique