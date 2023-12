Célébration de la réouverture des rues Louis Barthou & de Révol Parvis de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 15 décembre 2023 18:30, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Mairie d’Oloron Sainte-Marie vous invite à la célébration de la réouverture des rues Louis Barthou & de Révol.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Sainte-Marie pour une déambulation avec les porteurs de lumière !

Ouverture nocturne des commerces.

Au programme :

18h30 : Rendez-vous sur le parvis pour écouter le chant des écoliers de la Commune

18h45 : Venez déambuler par la rue de Révol avec les Porteurs de Lumière et les écoliers munis de flambeaux. Plus de 200 lanternes seront à votre disposition.

19h : Coupure du ruban rue de Révol

19h30 : Coupure du ruban rue Louis Barthou

20h : Vin d’honneur

20h30 : Guinguette avec le groupe Yoë.

Buvette tenue par Hbco – Food Trucks La Poule aux Potes et Hungry Buddah..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

Parvis de la Cathédrale Rue de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mairie d’Oloron Sainte-Marie invites you to celebrate the reopening of rue Louis Barthou & rue de Révol.

Join us in front of Sainte-Marie Cathedral for a stroll with the light bearers!

Night-time opening of shops.

Program:

6:30pm: Meet on the cathedral square to listen to the singing of the Commune’s schoolchildren

6:45 p.m.: Stroll down rue de Révol with the Light Bearers and schoolchildren carrying torches. Over 200 lanterns will be at your disposal.

7pm: Ribbon-cutting on rue de Révol

7:30pm: Ribbon-cutting ceremony rue Louis Barthou

8pm: Vin d’honneur

8.30pm: Guinguette with the Yoë band.

Refreshment bar run by Hbco – Food Trucks La Poule aux Potes and Hungry Buddah.

El ayuntamiento de Oloron Sainte-Marie le invita a celebrar la reapertura de las calles Louis Barthou y Révol.

Nos vemos en la plaza, frente a la catedral Sainte-Marie, para dar un paseo con los portadores de la luz

Apertura nocturna de los comercios.

Programa:

18.30 h: Encuentro frente a la catedral para escuchar los cantos de los escolares del municipio

18.45 h: Paseo por la rue de Révol con los Portadores de la Luz y los escolares portadores de antorchas. Se expondrán más de 200 farolillos.

19.00 h: Corte de cinta en la rue de Révol

19.30 h: Corte de cinta en la rue Louis Barthou

20.00 h: Vin d’honneur

20.30 h: Guinguette con el grupo Yoë.

Bar de refrescos a cargo de Hbco – Food Trucks La Poule aux Potes y Hungry Buddah.

Das Rathaus von Oloron Sainte-Marie lädt Sie zur Feier der Wiedereröffnung der Straßen Louis Barthou & de Révol ein.

Treffen Sie sich auf dem Vorplatz der Kathedrale Sainte-Marie zu einem Umzug mit den Lichtträgern!

Nächtliche Öffnung der Geschäfte.

Auf dem Programm stehen:

18.30 Uhr: Treffen Sie sich auf dem Vorplatz, um dem Gesang der Schulkinder der Kommune zu lauschen

18.45 Uhr: Ziehen Sie mit den Lichtträgern und den mit Fackeln ausgestatteten Schulkindern durch die Rue de Révol. Mehr als 200 Laternen werden Ihnen zur Verfügung stehen.

19.00 Uhr: Durchschneiden des Bandes in der Rue de Révol

19.30 Uhr: Durchschneiden des Bandes in der Rue Louis Barthou

20 Uhr: Ehrenwein

20:30 Uhr: Guinguette mit der Gruppe Yoë.

Buvette, betrieben von Hbco – Food Trucks La Poule aux Potes und Hungry Buddah.

