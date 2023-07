Quartiers d’été – Concert Animal Triste Parvis de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 26 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir !

Cette hydre à six têtes, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier et Darko réhabilite un rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, parfois sombre mais qui ne sombre jamais dans la déprime.

Un rock intemporel, sans artifices, qui se frotte aux fantômes du passé avec une sincérité totale et un réel talent..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 23:30:00. EUR.

Parvis de la Cathédrale Rue de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The animal may be sad, but it keeps on dancing, even in the dark!

This six-headed hydra, an offshoot of Rouen bands La Maison Tellier and Darko, rehabilitates a rock that’s totally organic and electric, racy and melodic, sometimes dark but never depressing.

A timeless, unadorned rock that grapples with the ghosts of the past with total sincerity and real talent.

El animal puede estar triste, pero sigue bailando, ¡incluso en la oscuridad!

Esta hidra de seis cabezas, rama de los grupos de Ruán La Maison Tellier y Darko, rehabilita un rock totalmente orgánico y eléctrico, picante y melódico, a veces oscuro pero nunca deprimente.

Un rock atemporal, sin adornos, que se enfrenta a los fantasmas del pasado con total sinceridad y verdadero talento.

Wenn das Tier traurig ist, tanzt es weiter, sogar im Dunkeln!

Diese sechsköpfige Hydra, die aus den Bands La Maison Tellier und Darko aus Rouen hervorgegangen ist, rehabilitiert einen völlig organischen und elektrischen, rassigen und melodischen Rock, der manchmal düster ist, aber nie in Depressionen versinkt.

Ein zeitloser, ungekünstelter Rock, der sich mit völliger Aufrichtigkeit und echtem Talent an den Geistern der Vergangenheit reibt.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn