45 min chrono Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 28 décembre 2023, Lille.

45 min chrono Jeudi 28 décembre, 12h30 Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille 7/6 euros, sur inscription

La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, située au cœur de la ville ancienne, se veut être un trait d’union entre tradition et modernité. Cette visite vous invite à remonter le temps et à partir sur les traces de la ville de Lille des origines, de ses voies d’eau, maisons et couvents, pour terminer par une découverte de l’intérieur de la cathédrale, précieux témoignage de l’évolution de la cité.

Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson, Lille Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T12:30:00+01:00 – 2023-12-28T13:15:00+01:00

Daniel Rapaich DICOM – Ville de Lille