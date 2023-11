Visite-guidée autour de la cathédrale en LSF Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Visite-guidée autour de la cathédrale en LSF Samedi 18 novembre, 14h30 Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Gratuit, sur inscription

Achevée en 1999, la cathédrale Notre-Dame-de-La-Treille n’en est pas moins un point d’ancrage dans la ville ancienne ainsi qu’un point de départ pour remonter aux origines de la cité.

Située sur l’ancienne motte castrale et entourée de maisons de briques et de pierre construites le long de rues étroites et sinueuses, elle arbore une architecture toujours surprenante que vous pourrez découvrir et sera votre phare pour explorer le Vieux-Lille.

Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson, Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

© Daniel Rapaich – DICOM