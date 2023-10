Cet évènement est passé Un dimanche, un quartier : la cathédrale et son quartier Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille Catégorie d’Évènement: Lille Un dimanche, un quartier : la cathédrale et son quartier Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 11 décembre 2022, Lille. Un dimanche, un quartier : la cathédrale et son quartier Dimanche 11 décembre 2022, 14h00 Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Gratuit et sur réservation. La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, située au cœur de la ville ancienne, se veut un trait d’union entre tradition et modernité. Cette visite vous invite à remonter le temps et à partir sur les traces des origines de Lille, de ses voies d’eau, maisons et couvents, pour terminer par une découverte de l’intérieur de la cathédrale, précieux témoignage de l’évolution de la cité lilloise. Une partie du parcours emprunte un secteur pavé. Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson, Lille Lille [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.lille.fr/event/vah-4/3091 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T14:00:00+01:00 – 2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T14:00:00+01:00 – 2022-12-11T16:00:00+01:00 Julien Sylvestre – DICOM – Ville de Lille Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Adresse Place Gilleson, Lille Ville Lille Age max 99 Lieu Ville Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille latitude longitude 50.627496;3.065313

Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/