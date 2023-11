Marché de Noël des Producteurs et Artisans Parvis de la Cathédrale Limoges, 8 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Marché de Noël de Limoges “100% Artisans & Producteurs locaux” réunira plus d’une centaine d’exposants sous deux chapiteaux couverts et son village de Noël extérieur.

Comme chaque année, il sera l’occasion d’accueillir de nombreux exposants sélectionnés par la chambre d’Agriculture et la chambre de Métiers, et de promouvoir les multiples talents régionaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme, des produits gastronomiques (fromages, bières, madeleines, nougats, liqueurs, chocolats, foies gras, confitures…) et des idées cadeaux (porcelaine, bijoux, émaux, maroquinerie, bougies, articles textiles…)..

2023-12-08 fin : 2023-12-22 19:00:00. EUR.

Parvis de la Cathédrale Place Saint-Etienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Limoges Christmas Market ?100% Local Artisans & Producers? will bring together over a hundred exhibitors under two covered tents and its outdoor Christmas village.

As every year, the market will welcome numerous exhibitors selected by the Chamber of Agriculture and the Chamber of Trades, and promote the region?s many talents in a warm and friendly atmosphere.

On the program: gourmet products (cheeses, beers, madeleines, nougats, liqueurs, chocolates, foies gras, jams, etc.) and gift ideas (porcelain, jewelry, enamels, leather goods, candles, textile items, etc.).

El Mercado de Navidad de Limoges « 100% Artesanos y Productores Locales » reunirá a más de un centenar de expositores en dos carpas cubiertas y un pueblo navideño al aire libre.

Como cada año, el mercado contará con numerosos expositores seleccionados por la Cámara de Agricultura y la Cámara de Oficios, y promocionará los numerosos talentos de la región en un ambiente cálido y acogedor.

El programa incluye productos gastronómicos (quesos, cervezas, magdalenas, turrones, licores, chocolates, foies gras, mermeladas, etc.) e ideas para regalos (porcelana, joyas, esmaltes, marroquinería, velas, textiles, etc.).

Der Weihnachtsmarkt von Limoges ?100% lokale Handwerker und Produzenten? versammelt mehr als 100 Aussteller in zwei überdachten Zelten und einem Weihnachtsdorf im Freien.

Wie jedes Jahr werden zahlreiche von der Landwirtschaftskammer und der Handwerkskammer ausgewählte Aussteller erwartet und die zahlreichen regionalen Talente in einer warmen und geselligen Atmosphäre vorgestellt.

Auf dem Programm stehen gastronomische Produkte (Käse, Bier, Madeleines, Nougat, Liköre, Schokolade, Gänseleberpastete, Marmeladen usw.) und Geschenkideen (Porzellan, Schmuck, Emaille, Lederwaren, Kerzen, Textilien usw.).

Mise à jour le 2023-11-09 par SPL Terres de Limousin