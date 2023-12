La Cathédrale avant travaux Parvis de la cathédrale, Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Début : 2024-01-17

fin : 2024-01-17 . La cathédrale Saint-Vincent, édifiée depuis les années 1080 dans le cœur historique de la cité, va prochainement fermer ses portes pour d’importants travaux de restauration.

Quel est l’intérêt de cet édifice ? Quels travaux doivent être effectués ? Selon quel calendrier ? Que deviendront les objets d’art qui sont installés dans cet édifice classé au titre des Monuments Historiques ? C’est à toutes ces questions, et à d’autres encore, que nous répondrons lors de cette visite ! Alors venez nombreux ! Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées) Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine EUR.

Parvis de la cathédrale, Place Saint-Vincent

Chalon-sur-Saône 71100

