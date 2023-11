Cet évènement est passé Cyclistes, brillez ! Parvis de la bibliothèque Viroflay Catégorie d’Évènement: Viroflay Cyclistes, brillez ! Parvis de la bibliothèque Viroflay, 14 novembre 2023, Viroflay. Cyclistes, brillez ! Mardi 14 novembre, 19h00 Parvis de la bibliothèque Balade lumineuse : 19h – devant la bibliothèque : conseils et concours de visibilité

19h30 – parade lumineuse dans les rues de Viroflay Feux et équipements disponibles chez Vélocité (167, avenue du Général Leclerc). Parvis de la bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc Viroflay Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Viroflay Autres Lieu Parvis de la bibliothèque Adresse 74, avenue du Général Leclerc Ville Viroflay Lieu Ville Parvis de la bibliothèque Viroflay latitude longitude 48.829172;2.327756

Parvis de la bibliothèque Viroflay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/