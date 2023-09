Fête des plantes Parvis de la bibliothèque Viroflay Catégorie d’Évènement: Viroflay Fête des plantes Parvis de la bibliothèque Viroflay, 14 octobre 2023, Viroflay. Fête des plantes 14 et 15 octobre Parvis de la bibliothèque Pépiniéristes et horticulteurs présentent des légumes, fleurs, arbustes, bulbes et prodiguent des conseils sur les plantations d’automne. Parvis de la bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc Viroflay Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Viroflay Autres Lieu Parvis de la bibliothèque Adresse 74, avenue du Général Leclerc Ville Viroflay Lieu Ville Parvis de la bibliothèque Viroflay latitude longitude 48.829172;2.327756

Parvis de la bibliothèque Viroflay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/