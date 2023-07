Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat.

Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée 16 et 17 septembre Parvis de la Bibliothèque Humaniste Gratuit. Départ place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée pour partir à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au XVe siècle.

Barbara, femme d’artisan, raconte sa ville, ses habitants et son quotidien. Un voyage dans le temps, de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives de l’Ill, en passant par la Tour Neuve et le quartier des Tanneurs.

Parvis de la Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Rassemblant en un espace la Bibliothèque Humaniste, la Maison du pain d’Alsace, ainsi que l’hôtel d’Ebersmunster (1538), l’un des plus beaux édifices Renaissance de Sélestat, la place du Docteur Maurice Kubler crée une harmonie entre ces édifices culturels et patrimoniaux. La bibliothèque de Beatus Rhenanus est inscrite au registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Sélestat