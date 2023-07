Participez à une balade contée Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat Participez à une balade contée Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat. Participez à une balade contée 16 et 17 septembre Parvis de la Bibliothèque Humaniste Gratuit. Départ : Place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h. Participez à une balade contée et rencontrez Agnès, femme d’imprimeur, vivant à Sélestat au XVIème siècle. Partez à la recherche de deux ouvriers spécialisés pour aider le mari d’Agnès dans son atelier d’imprimerie. Parvis de la Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Rassemblant en un espace la Bibliothèque Humaniste, la Maison du pain d’Alsace, ainsi que l’hôtel d’Ebersmunster (1538), l’un des plus beaux édifices Renaissance de Sélestat, la place du Docteur Maurice Kubler crée une harmonie entre ces édifices culturels et patrimoniaux. La bibliothèque de Beatus Rhenanus est inscrite au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

