Rencontre avec une actrice du patrimoine vivant Samedi 16 septembre, 13h30, 14h30 Parvis de la Bibliothèque Humaniste Visite gratuite. Départ: Place du Docteur Maurice Kubler. Durée : +/- 25 min Découvrez le métier de paysagiste-concepteur

Découvrez le métier qui se cache derrière les nombreux parcs et jardins qui jalonnent la ville de Sélestat. Ouvrez les yeux et tendez l’oreille, vous allez être surpris ! En collaboration avec Camille GEIB, paysagiste concepteur, responsable des espaces verts Parvis de la Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Rassemblant en un espace la Bibliothèque Humaniste, la Maison du pain d’Alsace, ainsi que l’hôtel d’Ebersmunster (1538), l’un des plus beaux édifices Renaissance de Sélestat, la place du Docteur Maurice Kubler crée une harmonie entre ces édifices culturels et patrimoniaux. La bibliothèque de Beatus Rhenanus est inscrite au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

© Ville de Sélestat

