Découvrez des histoires insolites 16 et 17 septembre Parvis de la Bibliothèque Humaniste Gratuit. Départ place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Visitez la ville de Sélestat et découvrez des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et la grande histoire de la ville.

Parvis de la Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Rassemblant en un espace la Bibliothèque Humaniste, la Maison du pain d’Alsace, ainsi que l’hôtel d’Ebersmunster (1538), l’un des plus beaux édifices Renaissance de Sélestat, la place du Docteur Maurice Kubler crée une harmonie entre ces édifices culturels et patrimoniaux. La bibliothèque de Beatus Rhenanus est inscrite au registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

