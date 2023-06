Démonstration & initiation aux métiers du patrimoine pour les enfants Parvis de la basilique Saint-Urbain Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Démonstration & initiation aux métiers du patrimoine pour les enfants Samedi 16 septembre, 10h00 Parvis de la basilique Saint-Urbain Gratuit. Sans inscription.

Venez assister en famille à des démonstrations et à des ateliers d’initiation autour des métiers du patrimoine.

L’association L’Outil en Main de Troyes et son Agglomération, constituée de bénévoles et de retraités de ces métiers, vous propose de découvrir les métiers du bois, de la sculpture, de la reliure et du vitrail.

Parvis de la basilique Saint-Urbain Place Vernier, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 78 91 36 73 http://loutilenmaintroyes.fr Consacrée basilique mineure en 1964, la basilique Saint-Urbain est un pur joyau de l’art gothique apparenté à la Sainte-Chapelle de Paris et à l’église Saint-Ouen de Rouen.

Fondée par Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185 et élu Pape en 1261 sous le nom d’Urbain IV, elle fut construite à l’emplacement de l’échoppe de savetier de son père de 1262 à 1286, à l’exception des voûtes de la nef qui sont érigées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Animation du patrimoine – Ville de Troyes