Baroc’Bal Parvis de la Basilique Saint-Denys Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

La compagnie Beaux-Champs propose un concept de Bal Baroque pour tous, pour apprendre à danser baroque avec plaisir !

Autour des danses et des codes du « bal à la cour » de Louis XIV revus et augmentés de pratiques de danses plus actuelles comme le Madison, ce bal baroque est l’occasion de partager le plaisir de danser tous ensemble sans limites !

Le public est invité dans des cortèges ornementés, des quadrilles à figures tout en découvrant le cérémonial des révérences obligées et l’art de parader à la cour !

Guidés par un maître à danser et sa partenaire et un Baroc-Band, chaque spect’acteur peut laisser son imaginaire baroque s’inventer au fil de cet événement participatif et festif !

Distribution :

Conception & chorégraphie : Bruno Benne

Interprétation : Alix Coudray et Bruno Benne (danse), Benjamin Chénier (violon baroque) et Andréas Linos (viole de gambe)

Avec la participation des musiciens du CRD d’Argenteuil

Parvis de la Basilique Saint-Denys Place Jean Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Cie Beaux-Champs _ Copyright Stephane Broc