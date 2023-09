La flèche de la basilique Saint-Denis bientôt de retour ! Parvis de la basilique Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis La flèche de la basilique Saint-Denis bientôt de retour ! Parvis de la basilique Saint-Denis Saint-Denis, 14 octobre 2023, Saint-Denis. La flèche de la basilique Saint-Denis bientôt de retour ! 14 et 15 octobre Parvis de la basilique Saint-Denis Entrée libre (stand installé sur le parvis de la basilique) La basilique de Saint-Denis va retrouver sa flèche ! Un chantier hors-normes se prépare… Alors que les travaux préalables à la reconstuction de la flèche de la basilique Saint-Denis ont déjà commencé, venez rencontrer les médiateurs de l’association Suivez la flèche pour découvrir l’actualité de ce projet architectural incroyable, mêlant histoire médiévale et contemporaine ! Parvis de la basilique Saint-Denis Place Victor-Hugo 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.suivezlafleche.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00 @MédiathèqueduPatrimoineetdelaPhotographie Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Parvis de la basilique Saint-Denis Adresse Place Victor-Hugo 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Parvis de la basilique Saint-Denis Saint-Denis latitude longitude 48.935714;2.358627

