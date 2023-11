Lancement des illuminations de Noël à Bayeux Parvis de l’ Hôtel de Ville Bayeux, 1 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Habitants et visiteurs sont invités au lancement des illuminations de Noël à Bayeux. Un moment magique en perspective !.

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Parvis de l’ Hôtel de Ville rue Larcher

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Residents and visitors are invited to the launch of Bayeux’s Christmas illuminations. What a magical moment!

Residentes y visitantes están invitados al lanzamiento de las luces navideñas de Bayeux. ¡Qué momento tan mágico!

Einwohner und Besucher sind zum Start der Weihnachtsbeleuchtung in Bayeux eingeladen. Ein magischer Moment in Aussicht!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bayeux Intercom