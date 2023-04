MYSTERY GAME – VIAS Parvis de l’ Église Saint-Jean-Baptiste, 27 juillet 2023, Vias.

Une pincée d’énigmes tirées par les cheveux, un soupçon d’yeux qui pétillent et de rires, ainsi qu’un peu de méninges malmenées…Et voilà le cocktail parfait d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues de Vias avec Mister Aventure et l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée..

2023-07-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-27 19:30:00. EUR.

Parvis de l’ Église Saint-Jean-Baptiste

Vias 34450 Hérault Occitanie



With family or friends, come and enjoy an unforgettable moment around a life-size mystery investigation in the streets with Mister Adventure

Detective Kabold spends his time tracking down criminals, but not just any criminals who sail through time!

Una pizca de acertijos rebuscados, una pizca de ojos brillantes y risas, y un poco de rompecabezas… Y ahí lo tienes, el cóctel perfecto para una investigación de misterio a tamaño real en las calles de Vias con Mister Aventure y la Oficina de Turismo Cap d’Agde Méditerranée.

Eine Prise haarsträubender Rätsel, ein Hauch von funkelnden Augen und Lachen sowie ein bisschen Hirnschmalz – das ist der perfekte Cocktail für eine lebensgroße Mystery-Ermittlung in den Straßen von Vias mit Mister Aventure und dem Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

