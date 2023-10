Manège : Le petit manège d’Arnaud Parvis Charleville-Mézières, 17 février 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Manège 100% écologique fonctionnant à l’huile de bras.Inspiré des “Merry-go-round” d’antan et dans la lignée des entresorts forains d’autrefois, ce manège est principalement réalisé à partir d’objets détournés. Il embarque des passagers de 1 à 6 ans pour un voyage tout en douceur à bord de la fusée X-23, la fameuse bassine volante, le dernier vélo sans batterie, l’authentique cheval fiscal, la frissonnante luge Crystal ou la fabuleuse montgolfière !Animé par un comédien de haut vol, il fera le bonheur des plus petits et des mollets de leurs parents !.

2024-02-17 fin : 2024-02-18

Parvis Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Inspired by the ?Merry-go-round? of yesteryear, and in the tradition of the funfair entresorts of yesteryear, this 100% ecological merry-go-round is mainly made from misappropriated objects. It takes passengers aged 1 to 6 on a smooth ride aboard the X-23 rocket, the famous flying basin, the latest battery-free bicycle, the authentic tax horse, the shivering Crystal sled and the fabulous hot-air balloon! Animated by a top-flight comedian, it will delight the youngest and the calves of their parents!

Inspirado en el « tiovivo » de antaño y siguiendo la tradición de los recintos feriales de antaño, este tiovivo 100% ecológico está fabricado principalmente con objetos malversados. En él, los pasajeros de 1 a 6 años disfrutarán de un suave viaje a bordo del cohete X-23, la famosa pila voladora, la última bicicleta sin batería, el auténtico caballo fiscal, el tembloroso trineo Crystal y el fabuloso globo aerostático. Presentado por un cómico de primera, ¡seguro que hará las delicias de los más pequeños y de las crías de sus padres!

Inspiriert von den « Merry-go-round »-Karussells vergangener Zeiten und in Anlehnung an die früheren Jahrmärkte wird dieses Karussell hauptsächlich aus zweckentfremdeten Gegenständen hergestellt. Es nimmt Passagiere von 1 bis 6 Jahren mit auf eine sanfte Reise an Bord der X-23-Rakete, der berühmten fliegenden Schüssel, des letzten Fahrrads ohne Batterie, des echten Steuerpferds, des Crystal-Schlittens oder des fabelhaften Heißluftballons

