Théâtre en alsacien Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 9 février 2024 20:00, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Pièce de théâtre en alsacien avec « les Philosophes » et la chorale Ste Cécile en 1ère partie.

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Play in Alsatian with « Les Philosophes » and the Ste Cécile choir in the first part

Obra en alsaciano con « Les Philosophes » y el coro de Ste Cécile en la primera parte

Theaterstück auf Elsässisch mit « Les Philosophes » und dem Chorale Ste Cécile im 1

Mise à jour le 2023-12-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme