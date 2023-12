Histoires : quand soufflent les contes Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 24 janvier 2024, Châtenois.

Châtenois Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 11:00:00

fin : 2024-01-24 11:45:00

Séance de partage autour des histoires, comptines et chansons pour les enfants de 4 à 6 ans.

Séance de partage autour des histoires, comptines et chansons pour les enfants de 4 à 6 ans

« Quand soufflent les contes : les saisons ». Séance de partage autour des histoires, des comptines et des chansons. Pour les enfants de 4 à 6 ans.

0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme