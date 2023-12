Jeu : allons jouer à la bibliothèque Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 3 janvier 2024 10:30, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Venez partager un moment de détente autour des jeux de société. Pour tout public à partir de 6 ans..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 12:00:00. 0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Come and share a moment of relaxation around board games. For all ages 6 and up.

Ven a compartir un momento de relax jugando a juegos de mesa. Para todas las edades a partir de 6 años.

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Entspannung rund um Gesellschaftsspiele. Für alle ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme