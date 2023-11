Contes : Rêves de Noël Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 13 décembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à travers de belles histoires. Pour les enfants à partir de 5 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 11:00:00. 0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Let yourself be carried away by the magic of Christmas through beautiful stories. For children aged 5 and over.

Déjese llevar por la magia de la Navidad a través de bellas historias. Para niños a partir de 5 años.

Lassen Sie sich durch schöne Geschichten von der Magie der Weihnacht mitreißen. Für Kinder ab 5 Jahren.

