Soirée pyjama Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 24 novembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:15:00. 0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Children are invited to come in their pajamas to hear the evening story. For children from 4 to 6 years old.

Se invita a los niños a venir en pijama para escuchar el cuento vespertino. Para niños de 4 a 6 años.

Die Kinder sind eingeladen, im Pyjama zu kommen und der Gutenachtgeschichte zu lauschen. Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme