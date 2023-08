Contes : quand soufflent les contes Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 27 septembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Séance de partage autour des histoires, des comptines, et des chansons, pour les enfants de 4 à 6 ans.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 10:45:00. 0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Sharing session around stories, nursery rhymes, and songs, for children from 4 to 6 years old

Sesión de intercambio en torno a cuentos, canciones infantiles y canciones, para niños de 4 a 6 años

Austausch über Geschichten, Reime und Lieder für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Mise à jour le 2023-08-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme