Cinéma en plein air : Top Gun : Maverick Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 18 août 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Animations pour les enfants, buvette et restauration puis projection de « Top Gun : Maverick » à la tombée de la nuit.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . 0 EUR.

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Entertainment for children, refreshments and catering, followed by a screening of « Top Gun: Maverick » at dusk

Entretenimiento para niños, refrescos y comida, seguidos de una proyección de « Top Gun: Maverick » al anochecer

Animationen für Kinder, Getränke- und Essensstände, anschließend Vorführung von « Top Gun: Maverick » bei Einbruch der Dunkelheit

