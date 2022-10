Xtrem Jump Bag : faites le grand saut ! Parvis Charles-de-Gaulle Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Xtrem Jump Bag : faites le grand saut ! Parvis Charles-de-Gaulle, 8 octobre 2022, Sèvres. Xtrem Jump Bag : faites le grand saut ! Samedi 8 octobre, 14h00 Parvis Charles-de-Gaulle

accès libre

Envie de sensations fortes ? Venez essayer à l’Xtrem Jump Bag, un saut réceptionné sur un big air bag . Trois cascadeurs viendront également faire le show pour le plus grand plaisir du public ! Parvis Charles-de-Gaulle Parvis Charles-de-Gaulle Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T18:00:00+02:00 DR

