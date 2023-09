Les filles montent au filet : initiation tennis Parvis centre social le Brunetière Bergerac, 23 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Filles Montent Au Filet participent à la Fête de Quartier de La Brunetière de 14h à 17h. Venez nous rencontrer pour pratiquer gratuitement le tennis sur le parvis du centre social !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

Parvis centre social le Brunetière Rue du Sergent Rey

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Filles Montent Au Filet will be taking part in the Fête de Quartier de La Brunetière from 2pm to 5pm. Come and meet us for free tennis practice in front of the social center!

Les Filles Montent Au Filet participarán en la Fête de Quartier de La Brunetière de 14:00 a 17:00 horas. ¡Ven a jugar al tenis gratis delante del centro social!

Les Filles Montent Au Filet nehmen von 14.00 bis 17.00 Uhr am Fête de Quartier de La Brunetière teil. Treffen Sie uns, um auf dem Vorplatz des Sozialzentrums kostenlos Tennis zu spielen!

Mise à jour le 2023-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides